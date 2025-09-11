Пожарът под Аспаруховия мост във Варна е потушен

Пожарът под Аспаруховия мост във Варна, който избухна по-рано днес, е потушен, съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайморския град.

Той е възникнал в база на бившата фирма „Титан“, най-вероятно при почистване на отпадъци. Багер е извършвал дейност и евентуално от искра от него е възникнал пожарът, посочват от полицията. На място бяха изпратени четири противопожарни екипа.

Нанесени са материални щети – изгорял е сметопочистващ камион, мотокар и хале.

Един от работниците е бил обгазен. Той е прегледан в болнично заведение, в добро състояние е и няма опасност за живота.

Няма данни за престъпление.