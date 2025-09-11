Подробно търсене

При катастрофи през изминалото денонощие са пострадали 22-ма души

Петра Куртева
Снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
София,  
11.09.2025 08:07
Двайсет и двама души са пострадали при пътнотранспортни произшествия през изминалото денонощие в страната, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа катастрофите с пострадали са 16, загинали няма.

От началото на месеца са станали 211 катастрофи, при които са загинали 16 души и са ранени 242-ма. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 4711, загиналите са 301, а ранените – 5913.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г., се отчитат с девет по-малко загинали участници в движението през настощата година.

