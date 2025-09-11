Столичният общински съвет се събира на първо заседание след лятната ваканция

Столичният общински съвет (СОС) се събира в 10:00 ч. на първо заседание след лятната ваканция. Дневният ред е публикуван на интернет страницата на Съвета. Ще бъдат обсъдени 75 доклада и пет питания.

Кметът на София Васил Терзиев е вносител на доклад относно одобряване на годишен финансов и технически отчет на Програма „Зелена София" за 2024 г.

Сключването на споразумение за сътрудничество между Столична община и Военна академия „Георги Стойков Раковски“ за предоставяне на парково пространство за обществено ползване ще обсъдят съветниците.

Те ще разгледат изменения в наредба за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на територията на Столична община.

Програма за изграждане на специализирани детски площадки за деца с двигателни затруднения, детска церебрална парализа и специални образователни потребности внасят група общински съветници.

Столичният общински съвет предстои да вземе решение за удостояване със званието „Почетен гражданин на София“ на българския театрален и филмов актьор Руси Чанев, на поета Найден Вълчев, на Иван Ничев - режисьор, сценарист, оператор, както и на Цоло Вутов - индустриалец, учен и благодетел.

Званието "Почетен гражданин на София" ще получат още тенисистите Александър Василев и Иван Иванов, както и автомобилният пилот Никола Цолов.

Всички те ще бъдат удостоени със званието "Почетен гражданин на София" на тържествената сесия на Столичния общински съвет по повод празника на града - 17 септември.