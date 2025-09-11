Повече от 100 чуждестранни лектори и докладчици ще участват в Десетата международна конференция „IUS & LEX“ по случай годишнината на Балканската асоциация по римско право и римска правна традиция „Societas pro iure romano“ (SIR), съобщиха организаторите. Пълната програма на събитието може да бъде открита на сайта на Балканската асоциация.

Форумът, който се открива в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ от 18:00 часа днес, ще продължи и на 12 септември.

Сред лекторите на откриването на конференцията ще бъдат и двама членове на Конституционния съд на България - проф. д-р Янаки Стоилов и д-р Невин Фети.

В сайта по римско право IUS ROMANUM на Юридическия факултет е записано, че той е посветен на първо място на тези, които са изкусени от правото, които започват неговото изучаване и които се стремят да превърнат своите знания в „изкуство за доброто и справедливото“. На тях го посвещаваме с цялата си обич и старание да бъдем полезни и на тях разчитаме за неговото обогатяване, допълват от факултета.

Балканската асоциация по римско право и римска правна традиция „Societas pro iure romano“ (SIR) е основана през 2015 година в София.