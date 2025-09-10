Поредно пръскане против кърлежи и комари ще бъде извършено в Ямбол от 13 до 16 септември. Обработките на тревните площи в междублокови пространства, квартали и паркове ще се правят в часовия диапазон от 23:00 до 8:00 часа, съобщиха от общинския пресцентър.

Първоначално ще бъдат обработени кварталите „Каргон“, „Златен рог“, „Георги Бенковски“, „Васил Левски“, „Възраждане“ и „Зорница“, както и районът около улица „Стара планина“, централната градска част, жилищните комплекси „Диана“, „Граф Игнатиев“, „Хале“, „Аврен“, булевардите и входните артерии.

На 15 и 16 септември дезакаризация ще бъде извършена на териториите в местността Ормана, около Гребния канал, в градския парк и в линейния парк в празното корито на река Тунджа.

За обработката се използват препарати, сертифицирани и одобрени за употреба от Министерството на здравеопазването. Препоръчително е да не се навлиза в зелените площи поне 24 часа след пръскането. Информационни табели ще бъдат поставени на видни места, посочват от Община Ямбол.

Пръскане против комари, кърлежи и бълхи на територията на града беше извършено няколко пъти през летните и пролетните месеци.