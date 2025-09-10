Специализиран екип на Военноморските сили унищожи боеприпас, открит в морето край с. Синеморец

Невзривен боеприпас е открит в морето край плажа Велека в с. Синеморец, община Царево, съобщиха от пресцентъра на Военноморските сили (ВМС).

Сигналът за открит предмет в морето, наподобяващ ракета, е получен вчера, като оперативният дежурен при Областна администрация Бургас е подал искане за намеса. Задачата е възложена на Специализиран екип за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от състава на военното формирование 32 890 – Бургас.

Установено е, че металният предмет е стартови двигател на ракета с дължина 1,7 м и диаметър 17 сантиметра. Предметът е извлечен до брега и е транспортиран до Военноморска база Бургас.

След разрешение от началника на отбраната и по разпореждане на началника на Щаба на ВМС е извършена операция по унищожаването на боеприпаса, съгласно регламентиращите документи.

През август тази година на плаж край Созопол беше открит дрон, който по-късно беше обезвреден от военнослужещи.