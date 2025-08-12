Военнослужещи са обезвредили дрон, намерен на плаж в Созопол, съобщиха за БТА от пресцентъра на Министерството на отбраната.

На място е изпратен модул за обезвреждане на невзривени боеприпаси от Военноморска база Бургас от състава на Военноморските сили. Военнослужещите са извършили разузнаване и обезвреждане на намерения дрон, обясниха от пресцентъра.

Искането за участие на военнослужещите е получено в 10:00 часа от Областна администрация Бургас. След положителна резолюция от началника на отбраната, е активирана група за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от ВМС. По заповед на заместник-командира на ВМС флотилен адмирал Ваньо Мусински, групата с ръководител капитан III ранг Живко Карчев, е тръгнала от Военноморска база Бургас към мястото

На място военнослужещите констатират, че откритият предмет е дрон, непознат модел, и не може да се определи дали има бойна част. От гледна точка на сигурността, по предложение на груповия отговорник, заместник-командирът на ВМС флотилен адмирал Мусински е разрешил унищожаването на дрона да се извърши на място, при стриктно спазване на мерките за безопасност и регламентиращите документи. В 11:20 ч дронът е унищожен, посочват от Министерство на отбраната.