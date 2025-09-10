Подробно търсене

Петра Куртева
България е солидарна със съюзника си Полша, заявиха от Министерството на външните работи
Снимка: Никола Узунов/БТА (БТ) (архив)
София,  
10.09.2025 12:50
България е единна в пълна солидарност с нашия съюзник Полша. Това написаха от Министерството на външните работи (МВнР) в пост в платформата „Екс“.

Многократните нахлувания на Русия във въздушното пространство на НАТО са заплаха за евроатлантическата сигурност. Подобни действия ще бъдат посрещнати с решителни мерки за защита на алианса, допълват от министерството.

Полша заяви, че е задействала собствени средства за въздушна отбрана и такива на НАТО, за да свали дронове, навлезли днес във въздушното ѝ пространство след руска въздушна атака срещу Западна Украйна, предаде Ройтерс.

Това е първият път, в който Полша прибягва до въоръжението си заради обекти, нарушили въздушното ѝ пространство, отбелязва агенцията.

