България е солидарна със съюзника си Полша, заявиха от Министерството на външните работи

България е единна в пълна солидарност с нашия съюзник Полша. Това написаха от Министерството на външните работи (МВнР) в пост в платформата „Екс“.

Многократните нахлувания на Русия във въздушното пространство на НАТО са заплаха за евроатлантическата сигурност. Подобни действия ще бъдат посрещнати с решителни мерки за защита на алианса, допълват от министерството.

Полша заяви, че е задействала собствени средства за въздушна отбрана и такива на НАТО, за да свали дронове, навлезли днес във въздушното ѝ пространство след руска въздушна атака срещу Западна Украйна, предаде Ройтерс.

Това е първият път, в който Полша прибягва до въоръжението си заради обекти, нарушили въздушното ѝ пространство, отбелязва агенцията.