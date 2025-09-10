Каквито и да са нашите възгледи, датата 9-ти септември не може да бъде изтрита от историята, каза Галин Дурев от „БСП-Обединена левица“

Каквито и да са нашите лични и политически възгледи, датата 9-ти септември не може да бъде изтрита от историята. Тя е част от националния разказ и като такава заслужава трезво отношение, а не фанатично заклеймяване. Това каза от парламентарната трибуна народният представител Галин Дурев, който прочете декларация от името на „БСП-Обединена левица“ по повод на 9-ти септември.

„Вчера България отбеляза 9-ти септември – една от най-значимите и същевременно най-противоречиви дати в националния ни календар. Дата, която бележи повратен исторически момент, и която, независимо от различни гледни точки, е и част от сложния път на нашето общество през 20-ти век, оставяйки дълбоки следи в съдбата на държавата и народа ни“, отбеляза Дурев.

„Девети септември е ден, който носи в себе си надеждите и мечтите на поколения българи за по-справедлив обществен ред, за равен достъп до образование, здравеопазване и култура. Той е свързан с усилията за изграждане на модерна индустрия, със строителство на предприятия, заводи, язовири, училища и болници и със стремежа за ускорено развитие, което да изведе България напред“, каза още Дурев.

В прочетената от него декларация се посочва също, че 9-ти септември е ден, „събрал в себе си вярата на милиони българи, че е един по-справедлив свят е възможен“.

„Да, тази дата е и повод за спорове и различни оценки. Историята ни след нея включва не само постижения, но и страници, които тежат. Именно защото съчетава в себе си и светли, и трудни уроци, ние сме длъжни да го разглеждаме цялостно, с почтеност и историческа отговорност“, каза още депутатът.

Той призова да осмисляме миналото и да го подлагаме на обективен анализ. „Задачата на следващото поколение е не да противопоставя, а да търси общия смисъл, в стремеж към развитие и напредък на всеки български гражданин. Нека 9-ти септември не е ден на противопоставяне, а ден на размисъл и единение“, посочи още той.