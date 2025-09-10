В договорите за бързи кредити има неравноправни клаузи, предлагаме КЗП да ги проверява предварително, каза Георги Хрисимиров от „Възраждане“

Фирмите, които отдават бързи кредити, правят така, че в договорите има неравноправни клаузи. Това каза пред журналисти народният представител от групата на „Възраждане“ Георги Хрисимиров. Той припомни, че от формацията предлагат промени в законодателството, касаещи потребителските заеми и подчерта, че провеждат редица срещи с граждани по темата.

По думите на народния представител неравноправните клаузи в договорите често отпадат, когато се стигне до съдебно решение, но добросъвестните длъжници страдат от това, че си плащат задълженията.

„Комисия за защита на потребителите да проверява предварително договорите и общите условия на фирмите и банките, отпускащи потребителски кредити, за да се спира това нарушение, което бърка в джобовете на българските граждани“, обясни за предложението на формацията му Георги Хрисимиров. По думите му така ще се стигне до превенция, тъй като досегашната процедура за общ иск е тромава и не защитава достатъчно потребителите.

По думите му настоящата санкция – глоба, не е достатъчна. Ето защо от формацията предлагат при първо нарушение санкцията да бъде от 10 000 до 50 000 лева, а при второ – между 50 000 и 100 000. При евентуално трето нарушение предложението на „Възраждане“ е санкцията да бъде 4% от оборота или 1 млн. лева, като по думите му, този размер на санкцията ще стопира тази практика.

От партията предлагат още годишният процент на разходите да се намали, както и да се забрани частната лихварска дейност.