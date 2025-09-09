Деца с български произход от Молдова гостуват в Плевен

В Плевен гостуват деца с български произход от Молдова. Те са от училища в район Тараклия, съобщиха от пресцентъра на Общината.

В четири дни децата, които са на възраст 8-12 клас, и техните преподаватели ще посетят културни и исторически обекти в района и ще присъстват на срещи, беседи и концерти.

Преди обед днес учениците и техните ръководители посетиха Художествена галерия Дарение “Колекция Светлин Русев”. По-късно гостите от Молдова бяха посрещнати от кмета Валентин Христов в зала „Катя Попова“. Той им пожела приятни моменти в Плевен и да се върнат тук отново със своите родители. Младежите бяха поздравени с концерт, подготвен от техни връстници в Плевен.

Програмата, подготвена за децата в следващите дни от престоя им, включва още посещения на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ и парк „Скобелев“ с беседи, среща с екипа на Регионалния исторически музей и посещение на колекциите в музея, панорамна обиколка на града, посещение на парк „Кайлъка“.

Визитата се осъществява по инициатива на „Българската община в Република Молдова“ (БОРМ) и по покана на Парламентарната група за приятелство България – Молдова.