Концерти, атракциони, арт занимания и местни производства очакват посетителите на Есенния панаир в Разград, който започва днес

Безплатни концерти, атракциони, арт занимания за деца и местни производства очакват посетителите на Есенния панаир в Разград, който започва днес, съобщиха от общината.

От Освобождението досега Есенният панаир в Разград е традиция, която поддържа славата на града като място за среща на търговци, занаятчии и производители от региона и страната. За пръв път той е проведен от 19 до 26 септември 1921 г., определен за ежегоден със заповед на Министерството на търговията от 9 юли същата година. Според книгата на краеведа Кръстьо Арнаудов "Щрихи от миналото на Разград" панаирът води началото си приблизително от около втората половина на 18 век. Въпреки годините на войната и превратностите в историята, той се провежда до 1950 година. След дългогодишно прекъсване панаирът е възроден за нов живот в началото на 90-те години, сочат архивни документи.

Официалното откриване на тазгодишното 32-о издание след възстановяването на провеждането му, е тази вечер на откритата сцена „Ронда“. Концертната програма включва изпълнения на фолклорната певица Славка Калчева. До 15 април вечерните концерти ще поднесат на разградчани и гостите на града музика за всеки вкус, като на панаирната сцена ще се представят Атанас Колев, DJ Дамян, Цветелина, Крисия, Джина Стоева, групата „Подуене блус бенд“ и Деси Слава.

Както всяка година, алеите на Градския парк отново ще се оживят от павилиони и щандове с изделия на производители и фирми от цялата страна. С ръчно изработени сувенири в панаира ще се включат и потребителите на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания „Подай ръка“, както и Сдружение „Жанета“ и Фондация „За нашите деца“. Традиционно на панаира ще има много забавно-увеселителни атракции за малки и големи, арт занимания за децата и кът за снимки.

Програмата на панаира може да се види във фейсбук страницата на Община Разград, както и на рекламно пано в централната част на града и в началото на главната паркова алея.

По време на панаира, за да може да се улесни трафикът на автомобили и хора, които искат да посетят събитието, и за да се подобрят мерките за тяхната безопасност, се въвежда временна организация за безопасност на движението в района, посочиха от общината.