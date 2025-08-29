Традиционният есенен панаир в Разград ще започне с концерт на народната певица Славка Калчева. Едно от най-мащабните събития в лудогорския град ще се проведе между 9 и 15 септември, като и тази година е предвидена разнообразна програма и музика за всеки вкус, каза на пресконференция кметът на Община Разград Добрин Добрев.

Той посочи, че към събитието проявяват интерес производители и търговци от всички краища на страната. Тази година общо 99 ще са търговските щандове ,които ще са разположени по алеите на градския парк, като повечето от тях са от Разград, но има и от София, Варна, Русе, Ловеч, Дупница, Балчик, Търговище и други. Фирмите ще предлагат детски, дамски, мъжки дрехи, спортни облекла, чанти, раници, играчки, спално бельо и други. В рамките на тазгодишното издание ще има и производители, които ще бъдат разположени в дървените къщички, които Община Разград закупи за провеждане на такива събития. Те вече са девет и ще бъдат поставени в близост до градския колодрум. В тях ще се продават хляб и хлебни изделия, вино, мед и сувенири, отбеляза Добрев.

Той добави, че сувенири, произведени от Дневния център за пълнолетни лица с увреждания „Подай ръка“, както и от Сдружение „ЖАНЕТА“ и Фондация „За Нашите Деца“ , също ще могат да бъдат закупени от посетителите на панаира.

Добрев отбеляза, че една от новостите за тази година е кътът за снимки, който ще е разположен в района на дървените къщички и ще е с есенна тематика. По централната алея на парка ще бъдат подредени осем временни обекта за хранене тип скара-бира, един обект за дюнер и един обект за вид турски дюнер, който има специфично производство на месото. Ще има и кемпер с китайска храна, както и щанд за производител на месни продукти. На много места ще се продават понички, царевица, захарни изделия, ще има обекти за продажба на палачинки, гофрети и други, каза още кметът.

Традиционно по-големите атракциони ще са разположени под пантеона, като те са над 15. Сред новите атракциони са „Къща на страха“ и „Въздушна разходка“, като във връзка с осигуряване на безопасността при експлоатацията на атракционите собствениците са били длъжни да представят паспорт за съоръжението с протокол за извършени проби и годишен технически преглед, с който се установява техническата безопасност на съоръжението и се разрешава функционирането му, добави Добрев.

Атракционите за по-малки деца ще са разположени около цветния часовник на главната алея в парка. За малките деца ще има и занималня, а на три места ще се правят и цветни плитки.

„Както всяка година собствениците на големите атракциони ще бъдат спонсори на концертната част и културната програма по време на панаира с което искаме да изкажем нашата благодарност. Това са фирмите „Лунапарк Валентино“ в град Разград, „Фортуна 2003“ ЕООД и „Виктория парк“ ЕООД. Концертната програма ще започне непосредствено след официалното откриване на панаира, а то е обявено от 20:00 на 9 септември. Тогава гост изпълнител ще бъде Славка Калчева. Всички останали концерти от 10 до 15 също са с начален час 20:00“, посочи кметът.

„През всички дни на панаира до сцената на Ронда ще бъде поставено съоръжение с форма на сърце, което е част от кампанията за събиране на пластмасови капачки „Аз вярвам и помагам“. Всички жители и гости ще могат да видят програмата в социалните мрежи, както и на рекламно пано в централната част на град Разград, а също и на входа на градския парк“, каза Добрев.

Той отбеляза, че по време на панаира ще бъде организирана временна организация за безопасност на движението в района, за да се улесни трафикът на автомобили и да се подобрят мерките за безопасност на хората, които искат да посетят панаира.

Добрин Добрев отправи покана към всички жители и гости на града да посетят 32-ото издание на традиционния есенен панаир в Разград.