Чест е за България да организираме това учение на НАТО за реакция при кризи, заяви министър Даниел Митов

За България е част и отговорност да организираме това учение на НАТО, в което ще тренираме нашата реакция при кризи, заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов на летището в село Ерден, община Бойчиновци, където започна учението "България 2025".

Това е най-голямото учение, което се организира в България по линия на гражданска защита в рамките на НАТО, посочи министър Митов. Освен екипи от натовските страни, ни гостуват спасители от още 18 партньорски държави. Предстои огромна по обем работа, която се фокусира на отговора на кризи – ще се симулира земетресение, технологичен срив и т.н. Ще се провери готовността ни да реагираме при природни бедствия и друг вид предизвикателства. Ще проверим не само уменията на спасителите и огнеборците, а и технологичния елемент. Има много видове техника. Ще бъде интересно да се наблюдава как тя се ползва и да се направят изводи как спасителите и огнеборците да реагират още по-адекватно и бързо при кризи, и как по-ефективно да спасяват човешки живот. С това учение не само ще се подобри координацията между отделните държави и между институциите у нас, а ще се види къде са слабостите и ще се набележат начини как те да се отстранят, каза още министърът.

По повод влизането в сила от вчера на засичането на средната скорост от тол камери, министър Митов коментира, че мярката е имала дисциплиниращ ефект върху шофьорите и голямото мнозинство от тях са спазвали ограниченията. Имало е обаче и нарушители – за ден камерите са засекли 3000 нарушения.