В Стара Загора отбелязаха 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия с общоградски ритуал. Официалната церемония се проведе в двора на Военно формирование 24 150 – Втора Тунджанска механизирана бригада, където се намира Паметникът на загиналите в Сръбско-българската война.

Водещ на събитието бе актьорът Ивелин Керанов, който отправи пламенни думи към присъстващите. От името на Община Стара Загора празнично слово отправи Николай Диков, секретар на местната администрация. „Днес не просто отбелязваме един ден от историята. Днес ние тестваме силата на нашия народ да повярва в себе си и да промени съдбата си“, каза той и подчерта, че в днешния ден през 1885 година българският народ е доказал, че когато има обща кауза и цел няма граница или трудност, която може да го спре.

По неговите думи Съединението не е просто един административен акт, а е ясна визия за бъдещето, но извоювана с много смелост и решителност. „Нека уроците на историята да обуславят нашите действия и нека духът на Съединението да не е просто спомен от миналото, а да бъде нашата посока за по-добро днес и утре. Съединението прави силата, а силата ражда независимостта“, каза още Николай Диков.

На общоградския ритуал присъстваха народни представители, общински съветници, представители на народни читалища, спортни клубове и граждани, които поднесоха венци и цветя пред паметника. Преди церемонията в двора на Втора Тунджанска механизирана бригада бе организирано празнично шествие по улиците на Стара Загора.

Причината за промяната на традиционното място на отбелязване на празника тази година - пред Паметника на защитниците на Стара Загора, намиращ се в централния градски парк „Пети октомври“, са извършваните ремонти дейности в парка.

На 6 септември своя празник отбелязват и старозагорските села Пряпорец, Остра могила, Християново, Малко Кадиево и Стрелец. Празнични програми ще се състоят на площадите в центровете на населените места.