Община Шумен въвежда временна организация на движение за празника в кв. „Мътница“

Кореспондент на БТА в Шумен Станимир Савов
Шумен ,  
05.09.2025 16:12
 (БТА)

Община Шумен въвежда временна организация на движение за празника в кв. „Мътница“, организиран от Народно читалище ,,Отец Паисий – 1929“, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. 

От 8:00 ч. на 7 септември до 10:00 ч. на 8 септември се затваря за движение ул. „Проф. Иван Иванов“, в участъка от кръстовището с ул. „Кочо Чистеменски“ до кръстовището с ул. „Червено знаме“ в квартала.  

Празничната програма ще започне на 7 септември в 11:00 ч. на площада в „Мътница“ с надпревара по тенис на маса, дартс и стрелба с лък. Кулминацията на вечерта ще е концерт с участието на Йордан Николов, „Пиринското Тройче“ и Мъжка фолклорна група „Кабадалии“. Организаторите са подготвили още много веселие и награди за най-добрите участници, допълниха от общинския пресцентър. 

