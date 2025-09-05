Община Шумен въвежда временна организация на движение за празника в кв. „Мътница“, организиран от Народно читалище ,,Отец Паисий – 1929“, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

От 8:00 ч. на 7 септември до 10:00 ч. на 8 септември се затваря за движение ул. „Проф. Иван Иванов“, в участъка от кръстовището с ул. „Кочо Чистеменски“ до кръстовището с ул. „Червено знаме“ в квартала.

Празничната програма ще започне на 7 септември в 11:00 ч. на площада в „Мътница“ с надпревара по тенис на маса, дартс и стрелба с лък. Кулминацията на вечерта ще е концерт с участието на Йордан Николов, „Пиринското Тройче“ и Мъжка фолклорна група „Кабадалии“. Организаторите са подготвили още много веселие и награди за най-добрите участници, допълниха от общинския пресцентър.

Шуменският квартал “Мътница” през 2022 г. отбеляза деня на населеното място с двудневна празнична програма.