Общинското доброволно формирование „Георги Измирлиев – Македончето“ се включи в гасенето на пожара в Национален парк „Рила“. Това съобщиха от пресцентъра на Община Благоевград.

Формированието е било активирано по молба на Национален парк „Рила" заради разрастването на пожара, който гори от дни. Обстановката на терен остава усложнена заради няколко активни огнища, които продължават да тлеят. Усилията са насочени към овладяване на огъня и недопускане на неговото разпространение.

От тази сутрин на терен има над 80 души, които участват в овладяването на пожара, съобщи за БТА главен инспектор Юлиян Петров от „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Благоевград. Той обясни, че теренът е много труднодостъпен, на надморска височина между 1800 и 2200 метра, като има включена летателна техника. По думите му няма никаква опасност за населените места или вилните зони, тъй като пожарът е високо в планината.

Пожарът възникна преди няколко дни в Рила планина на територията на Национален парк „Рила“, в района на симитлийското село Долно Осеново.