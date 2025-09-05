По-малко от един процент от младите хора във Варна нито учат, нито работят, според проучване

По-малко от един процент от младите хора във Варна нито учат, нито работят, показва проучване, направено по поръчка на Общината. Резултатите бяха представени днес от авторите на изследването от фондация „Силогия“. На срещата присъстваха представители на академичната общност, училищата, местната власт, неправителствения сектор.

Николай Василев, началник на общинския отдел „Младежки дейности“, посочи, че изследването е представително, проведено е в периода май – юли, и е обхванало 616 души от 15 до 29-годишна възраст. За целите му представителите на фондацията са провели и няколко експертни дискусии, срещи с фокус-групи и изследователски работилници. По думите на Василев резултатите от изследването ще послужат за разработване на Младежка стратегия, която да определи политиките на Общината в тази област през следващите години.

Резултатите от работата на фондацията показват, че всеки четвърти студент във Варна работи на пълен работен ден, още по-голям е броят на тези, които са с почасова заетост или на граждански договори, допълни Станислав Додов от „Силогия“. Осем процента от гимназистите – или един на всеки 11 в града също работят. Варна е един от градовете с най-много младежи в страната, допълни Додов. Според статистиката хората между 15 и 29 години са около 50 000, като едва 3 процента от тях живеят в селата в региона.

Като основни проблеми за крайморския град младежите посочват презастрояването, замърсяването и неравнопоставеността между районите. Проучването показва, че всички изграждат много силна връзка с Варна, като това се отнася не само за родените край морето, а и за тези, които пристигат да учат.

Младежите са настроени по-скоро индивидуалистично, каза още Додов. Резултатите от изследването показват, че за повечето от тях най-големите ценности са независимостта, успешната кариера, здравословният живот, образованието и спортуването. Обществените изяви и политиката са на заден план. В свободното време хората до 29 години предпочитат да слушат музика, да общуват в социалните мрежи и да сърфират в интернет. Четенето на книги и посещаването на културни или други организирани инициативи са приоритет за малцина.

Младежите предпочитат открити публични пространства, където да общуват, най-вече в централните части на Варна, допълни Додов. Привличат ги още търговските центрове, заведенията и спортните площадки. Анкетираните масово изказват оптимизъм за личното си бъдеще, а основните им притеснения са свързани с намирането на работа, личните им финанси и мобилността им. Над 11 на сто от тях искат повече младежки пространства във Варна, както и по-хармонична градска среда.