В Хасково и Димитровград Съединението ще бъде отбелязано с поднасяне на цветя пред знакови паметници и с „Парад на нациите“

Кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова
БТА, Хасково (2 септември 2025) Хасково, Община Хасково, Област Хасково - лято. На снимката: паметник на Незнайния войн.Снимка: кореспондент на БТА в Хасково Красимира Славова (КН)
Хасково,  
05.09.2025 12:51
 (БТА)

С поднасяне на венци и цветя на 6 септември в Хасково и Димитровград.ще бъде отбелязана 140-годишнината от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. 

Пред Паметника на Незнайния войн на централния площад „Свобода“ в Хасково ще се състои тържественият ритуал с участие на военнослужещи от формированията 52 740  в Хасково и 22 280 – Корен. В празничното честване ще участват и Духов оркестър Хасково и Народен оркестър при Община Хасково.

В деня на Съединението от 16:00 часа на площад „Свобода“ ще се проведе „Парад на нациите“ с представители на над 20 европейски държави – почитатели на мото туризма, част от „Европейската Голд Уинг Федерация - GWEF” и членове на делегации от побратимени на Хасково градове, 

В Димитровград честването е на площада пред паметника "Трите поколения" в квартал „Черноконево“, където ще бъдат положени венци и цветя, съобщиха от пресцентъра на Общината. Официалната част ще започне със слово на кметския наместник Гавраил Гочев и ще продължи с програма от самодейци при кварталното читалище „Н.Й.Вапцаров-1895“. В честването ще участва и Забавно-духов оркестър-Димитровград.

/МК/

