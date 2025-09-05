В Хасково и Димитровград Съединението ще бъде отбелязано с поднасяне на цветя пред знакови паметници и с „Парад на нациите“

С поднасяне на венци и цветя на 6 септември в Хасково и Димитровград.ще бъде отбелязана 140-годишнината от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

Пред Паметника на Незнайния войн на централния площад „Свобода“ в Хасково ще се състои тържественият ритуал с участие на военнослужещи от формированията 52 740 в Хасково и 22 280 – Корен. В празничното честване ще участват и Духов оркестър Хасково и Народен оркестър при Община Хасково.

В деня на Съединението от 16:00 часа на площад „Свобода“ ще се проведе „Парад на нациите“ с представители на над 20 европейски държави – почитатели на мото туризма, част от „Европейската Голд Уинг Федерация - GWEF” и членове на делегации от побратимени на Хасково градове,

В Димитровград честването е на площада пред паметника "Трите поколения" в квартал „Черноконево“, където ще бъдат положени венци и цветя, съобщиха от пресцентъра на Общината. Официалната част ще започне със слово на кметския наместник Гавраил Гочев и ще продължи с програма от самодейци при кварталното читалище „Н.Й.Вапцаров-1895“. В честването ще участва и Забавно-духов оркестър-Димитровград.