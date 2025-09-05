Противоречията между страните, преговарящи по Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“, са значителни, каза министър Кирилов

Противоречията между страните, преговарящи по Колективния трудов договор (КТД) в отрасъл „Здравеопазване“, са значителни. Това каза министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов по време на парламентарния контрол. Противоречията между работодателите и останалите преговарящи са сериозни, а на 21 юли на заседание на Отрасловия съвет предложеният от Министерството на здравеопазването проект на КТД е отхвърлен от страна на КНСБ и на КТ „Подкрепа“ с определението, че е необоснован, посочи министър Кирилов.

В началото на юли от КНСБ съобщиха, че ако не се изготви и сключи актуален КТД в отрасъл „Здравеопазване" и Министерството на здравеопазването продължи пасивната си политика, Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ ще организира ефективни стачни действия на национално ниво. Действието на последния КТД приключи през април 2024 г.