Немислимо е държавата да не може да гарантира достъп до вода, каза президентът Румен Радев след среща с кмета и областния управител на Плевен

Константин Костов, Kореспондент на БТА в Плевен Елина Кюркчиев
БТА, Плевен (4 септември 2025) Президентът Румен Радев пристигна в Плевен, където участва в работни срещи с представители на местната власт по темата за безводието в града. Снимка: кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов (ПК)
Плевен,  
04.09.2025 16:41 | ОБНОВЕНА 04.09.2025 17:09
 (БТА)

Искам да изразя своята солидарност с гражданите на Плевен и на региона, и с хилядите българи от страната, измъчвани от безводието. Водата е базова ценност и е немислимо в европейска България държавата да не може да гарантира достъп до най-елементарното, достъп до вода. Това каза пред медиите президентът Румен Радев след работна среща с кмета на Плевен Валентин Христов и областния управител Николай Абрашев по повод проблемите с водоснабдяването в града и района.

По думите му е необходима сериозна мобилизация и координация между всички институции на всички нива, за да има не само дългосрочно решение на проблема. Според държавния глава хората очакват екстрени, аварийни и краткосрочни мерки. 

Той добави, че на срещата подробно е разгледано състоянието на водоснабдяването в Плевен, какви са предизвикателствата и какво е направено. „Проблемът наистина е много сериозен, но той няма да се реши с прехвърляне на отговорността на местната власт“, каза президентът. По думите му се работи по всички възможни направления и за осигуряване на по-големи количества вода към града, както и за оптимизиране на водопреносната мрежа.

Държавният глава посочи, че очаква тези, които взимат оперативните решения в държавата, които разпределят обществения ресурс и упражняват контрол, да дойдат тук на място и да докажат, че наистина мислят и работят за хората. Той също така отбеляза, че трябва да си отговорим на въпросите - къде изчезва водата, какво става с финансовите средства, отпускани за ВиК, как се отпускат и оползотворяват те.

