В Елхово започна поетапно изпълнение на нов генерален план за организация на движението

В град Елхово (област Ямбол) започна поетапното изпълнение на Генералния план за организация на движението, който обхваща цялата територия на града, съобщават на сайта си от Община Елхово. Планът беше утвърден с решение на Общинския съвет в края на февруари.

Предстои въвеждане на еднопосочно движение по част от улиците. Целта е освобождаване на пространства за допълнителни паркоместа. Ще се измени и досегашната система на предимство при някои кръстовища. Тези промени ще бъдат ясно обозначени чрез новата вертикална и хоризонтална пътна маркировка и с поставянето на съответните знаци, посочват от Общината.

Особено внимание е предвидено за районите около училищата и детските градини, където ще бъдат изградени повдигнати пешеходни пътеки и изкуствени неравности за ограничаване на скоростта. Подобни мерки ще се приложат и в други зони на града с цел намаляване на риска от пътни инциденти, допълват от общинската администрация.

Както БТА съобщи, в рамките на петгодишен период се планира въвеждането на зона за платено паркиране в участъци на над 30 улици в града. Ще бъде изградена велоалейна мрежа и монтиране на съоръжения за велосипеди около магазини, болници, паркове и обществени центрове. В района на Градския парк ще бъде въведено ограничение на скоростта от 30 км/час. Забранено ще бъде навлизането на електрически тротинетки и на велосипедисти в централната пешеходна зона на Елхово.

Основната цел на плана е въвеждането на по-ефективна организация на движението, която да съответства на състоянието на уличната мрежа и да гарантира по-голяма безопасност за всички участници в движението, посочват от Общината.