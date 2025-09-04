Подробно търсене

Интензивен е трафикът на всички гранични преходи с Румъния, съобщи „Гранична полиция“

Таня Тодорова
Интензивен трафик на леки автомобили на Дунав мост при Русе. Снимка: Бисер Тодоров/БТА
София,  
04.09.2025 07:15
 (БТА)

Интензивен е трафикът на всички гранични преходи с Румъния, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП). Информацията за движението по границите е към 6:00 часа.

Остава преустановена работата на фериботната платформа, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, поради ниското ниво на река Дунав. Предупреждават се водачите да използват алтернативни гранични преходи. Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе и е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител. 

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове на границите с Република Северна Македония, Сърбия и Турция. 

Пътят до Ксанти през Златоград е затворен на гръцка територия за всички превозни средства до 13 септември поради ремонтни дейности, препоръчва се  преминаване през Маказа. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта.

/ТТ/

08:04 на 04.09.2025

