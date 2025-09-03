Започнаха дейности по облагородяване на градската среда около парк "Калето" в Свищов. Това се случва успоредно с протичането на мащабен ремонт на парка и едноименната средновековна крепост, съобщиха от общинската администрация.

В рамките на дейностите е обновен подходът към градинката с паметника на Христо Бръчков, която разкрива гледка към река Дунав и се намира на пътя в посока към "Калето". Подновени са стълбите, изградени са също и нови тротоари.

Подобрява се състоянието и на пасарелките, които осигуряват достъп на жителите и гостите на града от северната страна на хълма до брега на река Дунав, допълниха от общината.

Както БТА предаде, през пролетта на 2024 г. започна ремонт за благоустройство на парк „Калето“ на стойност 5,9 млн. лева.