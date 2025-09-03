Подробно търсене

Имаме да приемем много важни законопроекти, един от тях е закона за образованието, каза Йорданка Фандъкова от ГЕРБ-СДС

Николета Василева, София Господинова
Имаме да приемем много важни законопроекти, един от тях е закона за образованието, каза Йорданка Фандъкова от ГЕРБ-СДС
Имаме да приемем много важни законопроекти, един от тях е закона за образованието, каза Йорданка Фандъкова от ГЕРБ-СДС
БТА, София (3 септември 2025) Народният представител от ГЕРБ-СДС Йорданка Фандъкова (на снимката) говори пред журналисти преди днешното заседание на парламента. Снимка: Иван Лазаров/БТА (КН)
София ,  
03.09.2025 08:54
 (БТА)

Имаме да приемем много важни законопроекти, за които хората са ни изпратили тук, а един от тях е Закона за предучилищното и училищното образование. Това каза пред журналисти председателят на Комисията по външна политика в Народното събрание Йорданка Фандъкова от ГЕРБ - СДС преди началото на първото заседание от есенната сесия на парламента

Фандъкова посочи, че заедно с министъра на образованието Красимир Вълчев и екипа на Министерството на образованието и науката са използвали ваканцията, за за да обобщят всички предложения за промени в закона. Така можем да ускорим модернизацията на образованието, което всички очакват, коментира тя. 

На въпрос ще сработи ли парламента или ще се разпусне Фандъкова каза, че има надежда, че парламента ще продължи, защото има много работа.

По-късно днес Комисията по демографската политика, децата и семейството в Народното събрание на заседание ще обсъди на първо гласуване три законопроекта с предложения за промени в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

/ЕП/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:57 на 03.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация