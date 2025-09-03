Имаме да приемем много важни законопроекти, един от тях е закона за образованието, каза Йорданка Фандъкова от ГЕРБ-СДС

Имаме да приемем много важни законопроекти, за които хората са ни изпратили тук, а един от тях е Закона за предучилищното и училищното образование. Това каза пред журналисти председателят на Комисията по външна политика в Народното събрание Йорданка Фандъкова от ГЕРБ - СДС преди началото на първото заседание от есенната сесия на парламента.

Фандъкова посочи, че заедно с министъра на образованието Красимир Вълчев и екипа на Министерството на образованието и науката са използвали ваканцията, за за да обобщят всички предложения за промени в закона. Така можем да ускорим модернизацията на образованието, което всички очакват, коментира тя.

На въпрос ще сработи ли парламента или ще се разпусне Фандъкова каза, че има надежда, че парламента ще продължи, защото има много работа.

По-късно днес Комисията по демографската политика, децата и семейството в Народното събрание на заседание ще обсъди на първо гласуване три законопроекта с предложения за промени в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).