Структурата на „Възраждане“ в Плевен загърби основните принципи на работа в помощ на хората, казват общинските съветници от партията

Структурата на „Възраждане“ в Плевен загърби основните принципи и практики на работа в помощ на хората. Това казват в своя позиция до медиите общинските съветници от групата „Възраждане за Плевен“ в Общинския съвет на Плевен. Поводът за нея е съобщената преди дни официална позиция на плевенската организация за сваляне на политическото доверие от двама от общинските съветници – Данаил Раденцов и Захари Дончев.

От групата на „Възраждане за Плевен“ казват още, че те са наблюдавали пълна незаинтересованост от страна на структурата преди всяка от сесиите на Общинския съвет, както с предварително обсъждане на точките, така и с излизане с позиция по тях.

Ние сме работили и продължаваме да работим в интереса на нашите съграждани от община Плевен. Ако това се различава от политическата линия на партия „Възраждане“, така да бъде. Ние ще продължим да се борим за подобряване на живота и отстраняване на проблемите на нашите съграждани като независими общински съветници без партийна подкрепа, както досега, казват в позицията си общинските съветници от „Възраждане за Плевен“.