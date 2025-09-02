Около 47 хиляди декара са засегнати от пожара в землището на село Илинденци, съобщи за БТА Иван Ризов, директор на ДГС-Струмяни

Около 47 хиляди декара са засегнати от пожара в землището на село Илинденци, съобщи за БТА Иван Ризов, директор на Държавно горско стопанство (ДГС) - Струмяни. Огънят там пламна на 25 юли. Борбата с огнената стихия продължи близо месец, а пожарът беше обявен за най-големият горски пожар на територията на област Благоевград. В потушаването на пламъците се включи помощ от въздуха с български и чужди екипажи.

На 29 юли вечерта областният управител на Благоевград Георги Динев активира системата BG-Alert за спешна евакуация в района на санданското село Плоски заради разрастване на пожара. Съобщението беше изпратено до жителите на селото около 20 минути преди полунощ. Евакуираните жители бяха около 400, като те бяха насочени първоначално към спортната зала в Сандански. По думите на кмета на община Сандански Атанас Стоянов това е била най-тежката и напрегната нощ от възникването на пожара в землището на Илинденци. След решение на оперативния щаб евакуираните жители на село Плоски се върнаха по домовете си на 31 юли.

Директорът на ДГС-Струмяни уточни, че в момента се прави инвентаризация на засегнатата територия. До края на седмицата ще стане ясен точният размер на унищожената от огъня гора. Специалистите ще преценят и колко от дърветата са изгорели върхово, и колко имат шанс за възстановяване. Служители на горското ще направят обход, за да видят кои насаждания са изгорели напълно и кои са засегнати върхово. Дърветата, които са засегнати от огъня върхово, ще бъдат почистени. Където има възможност и потенциал за естествено възобновяване, ще разчитаме на естественото възобновяване, където няма - ще се престъпи към залесяване, обясни Ризов. Той каза, че има вероятност дърветата, на които не е изгоряла короната, да се възстановят. но допълни, че част от тях най-вероятно няма да се възстановят, защото в повечето случаи след пожар започват нападения от насекоми и вредители.