Около 47 хиляди декара са засегнати от пожара в землището на село Илинденци, съобщи за БТА Иван Ризов, директор на ДГС-Струмяни

Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова
Снимка: Кореспондент на БТА в Петрич Деница Кючукова, архив
Струмяни,  
02.09.2025 14:06
Около 47 хиляди декара са засегнати от пожара в землището на село Илинденци, съобщи за БТА Иван Ризов, директор на Държавно горско стопанство (ДГС) - Струмяни. Огънят там пламна на 25 юли. Борбата с огнената стихия продължи близо месец, а пожарът беше обявен за най-големият горски пожар на територията на област Благоевград. В потушаването на пламъците се включи помощ от въздуха с български и чужди екипажи.

На 29 юли вечерта областният управител на Благоевград Георги Динев активира системата BG-Alert за спешна евакуация в района на санданското село Плоски заради разрастване на пожара. Съобщението беше изпратено до жителите на селото около 20 минути преди полунощ. Евакуираните жители бяха около 400, като те бяха насочени първоначално към спортната зала в Сандански. По думите на кмета на община Сандански Атанас Стоянов това е била най-тежката и напрегната нощ от възникването на пожара в землището на Илинденци. След решение на оперативния щаб евакуираните жители на село Плоски се върнаха по домовете си на 31 юли. 

Директорът на ДГС-Струмяни уточни, че в момента се прави инвентаризация на засегнатата територия. До края на седмицата ще стане ясен точният размер на унищожената от огъня гора. Специалистите ще преценят и колко от дърветата са изгорели върхово, и колко имат шанс за възстановяване. Служители на горското ще направят обход, за да видят кои насаждания са изгорели напълно и кои са засегнати върхово. Дърветата, които са засегнати от огъня върхово, ще бъдат почистени. Където има възможност и потенциал за естествено възобновяване, ще разчитаме на естественото възобновяване, където няма - ще се престъпи към залесяване, обясни Ризов. Той каза, че има вероятност дърветата, на които не е изгоряла короната, да се възстановят. но допълни, че част от тях най-вероятно няма да се възстановят, защото в повечето случаи след пожар започват нападения от насекоми и вредители.

22.08.2025 15:15

Пожарът в Пирин може да се обяви за ликвидиран по всички фронтове, каза директорът на пожарната в Благоевград комисар Валентин Василев

Пожарът в Пирин може да се обяви за ликвидиран по всички фронтове, каза за БТА директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) в Благоевград комисар Валентин Василев. Все още има екипи на място, които правят обходи, за да се гарантира, че няма тлеещи дънери и изсъхнала растителна маса в периметъра на пожара, допълни той.
18.08.2025 12:00

Повече от 100 души участват в гасенето на пожара в Пирин, каза директорът на Държавно горско стопанство - Струмяни Иван Ризов

Повече от 100 души са на терен и участват в гасенето на пожара в Пирин. Това каза директорът на Държавно горско стопанство (ДГС) - Струмяни Иван Ризов. Той информира, че в момента в района на селата Илинденци и Плоски, където имаше активни огнища е спокойно. Снощи е превалял дъжд, който е помогнал значително в овладяването на огъня. Пожарът не се разширява, но във вътрешността все още има паднали дървета и пънове, които тлеят. На този етап няма опасност от разрастване на пожара, смята директорът.

