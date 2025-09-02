Общо 23 души са ранени при катастрофи през последното денонощие, съобщиха от МВР

Подробно търсене

Йоана Димитрова
Снимка: Красимир Николов/БТА (ПБ), архив
София,  
02.09.2025 07:59
 (БТА)

Общо 23 души са ранени при 22 тежки катастрофи през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани 34 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма пострадали.

От началото на годината са станали 4522 катастрофи, с 283 загинали и 5696 ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 16 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.

