Общо 23 души са ранени при катастрофи през последното денонощие, съобщиха от МВР

Общо 23 души са ранени при 22 тежки катастрофи през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани 34 леки пътнотранспортни произшествия, при които няма пострадали.

От началото на годината са станали 4522 катастрофи, с 283 загинали и 5696 ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 16 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха от МВР.