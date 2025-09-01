Общо 23 партии, четири коалиции и две местни коалиции са се регистрирали за участие в новия избор за общински съветници в Пазарджик

Общо 23 партии, четири коалиции и две местни коалиции са се регистрирали за участие в новия избор за общински съветници в община Пазарджик на 12 октомври 2025 година, сочат данните в официалната страница на Общинска избирателна комисия - Пазарджик, като днес беше крайният срок.

Посочено е още, че с решение от 28 август, общият брой на мандатите за новия общински съвет е 41.

От Община Пазарджик информираха, че със своя заповед кметът Петър Куленски определя образуването на 145 избирателни секции в община Пазарджик, като 91 са в град Пазарджик и 54 - в кметствата.

До насрочване на нови избори се стигна след като на 17 юли Върховният административен съд касира изборите за общински съветници в Пазарджик. С решение на съда е потвърдено решението на Административен съд - Пазарджик, с което е обявен за недействителен изборът за общински съветници в община Пазарджик, произведен на 29 октомври 2023 г. и обявен с решение от 30 октомври 2023 г. на Общинска избирателна комисия – Пазарджик, изменено с друго решение от 4 ноември 2023 г. на Общинска избирателна комисия – Пазарджик.