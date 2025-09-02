Новите почетни граждани на Димитровград ще бъдат удостоени със званието на тържествена сесия на Общинския съвет на днешната 78-годишнина от основаването на града. Материалите за заседанието са публикувани на сайта на институцията.

Плакети и удостоверения за отличието ще бъдат връчени на Стойчо Йотов Стоянов – посмъртно и неговата съпруга Керка Димитрова Стоянова. Двойката бе избрана заради дарението им от 100 000 лева на местната болница "Света Екатерина". Решението бе взето на 31 юли.

Слово на заседанието ще изнесе председателят на Общинския съвет Гергана Кръстева, а приветствия ще отправят кметът на общината Иво Димов, председателите на сесийни групи и гости.