site.btaНовите почетни граждани на Димитровград ще бъдат удостоени със званието на тържествена сесия на Общинския съвет
Новите почетни граждани на Димитровград ще бъдат удостоени със званието на тържествена сесия на Общинския съвет на днешната 78-годишнина от основаването на града. Материалите за заседанието са публикувани на сайта на институцията.
Плакети и удостоверения за отличието ще бъдат връчени на Стойчо Йотов Стоянов – посмъртно и неговата съпруга Керка Димитрова Стоянова. Двойката бе избрана заради дарението им от 100 000 лева на местната болница "Света Екатерина". Решението бе взето на 31 юли.
Слово на заседанието ще изнесе председателят на Общинския съвет Гергана Кръстева, а приветствия ще отправят кметът на общината Иво Димов, председателите на сесийни групи и гости.
/МК/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина