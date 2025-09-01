Временни ограничения на движението ще бъдат въведени в област Ловеч заради Международната колоездачна обиколка на България

Във връзка с провеждането на 72-рото издание на Международната колоездачна обиколка на България на 2 и 3 септември на територията на община Троян ще бъде въведена временна организация на движението. Това съобщиха от полицията в Ловеч.

На 2 септември от гр. Казанлък стартира етап 3 на обиколката, чийто финиш е в Троян. Предвидено е за времето от 13:30 до 18:00 часа за движение на моторни превозни средства (МПС) да бъде затворен проходът Троян-Кърнаре, а в часовете от 16:30 до 18:30 часа се забранява движението на превозни средства по улиците „Ген. Карцов“, „Д. Икономов“ и по част от ул. „Васил Левски“.

На 3 септември от Троян стартира етап 4, който ще завърши в Сливен.

За времето от 12:10 до 13:30 ч. се забранява движението по пътя Троян- с. Орешак – с. Дебнево.

Временната организация на движение в участъците, по които ще преминават колоездачите, ще се въвежда непосредствено преди провеждането на състезанието. Колоната ще се води от два пилотни автомобила. В ограничените за движение отсечки ще бъде осигурен достъп, при необходимост, за превозните средства със специален режим на движение като линейки, пожарни и др., допълниха от полицията.