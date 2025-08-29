Безопасна и устойчива транспортна услуга за хората е фокусът на екипа на "Метрополитен" ЕАД, съобщиха от дружеството

Безопасна и устойчива транспортна услуга за хората, както и приемственост в управлението са във фокуса на новия ръководен екип на „Метрополитен“ ЕАД, съобщават на сайта си от дружеството, отчитайки дейността си в периода август 2024 г. - aвгуст 2025 г. "Гражданите и гостите на София се убедиха в това по време на безпрецедентната за столицата транспортна криза през май 2025 г., когато целият наземен градски транспорт бе временно преустановен, столичният метрополитен беше единственият обществено достъпен начин за придвижване и бяха превозени безаварийно три милиона пътници", се посочва още в съобщението.

Основен приоритет в дейността на дружеството беше повишаване на качеството на предоставяната транспортна услуга и сигурността на пътниците чрез надграждане на 24-часовото видеонаблюдение, бърза реакция при инциденти в метростанциите, съвместно със служители на МВР и на медицинските екипи, оказващи спешна медицинска помощ.

Благодарение на активната работа и отличната организация от страна на ръководството на „Метрополитен“ ЕАД, проблемите, възникнали по време на строителството на новите участъци, не доведоха до сериозни усложнения и забавяне при реализирането на проектите. Подобряването на ежедневната комуникация с фирмите-изпълнители на разширението на метрото се поддържаше нормалният ритъм при изпълнението на строителството на новите отсечки и станции, допълват от "Метрополитен".

След завършването в срок на текущите проекти до края на 2027 г., общата дължина на линиите на метрото ще достигне 61 км с 57 станции, а делът на метрото в системата на градския транспорт на столицата ще бъде над 45%, с над 650 хил. пътници дневно.

Постигнатите резултати са благодарение на екипната работа и ежедневните усилия на всички служители на дружеството и са доказателство за професионализма на ръководството на дружеството, се добавя в съобщението.

В началото на месеца започнаха изпитанията на първия от общо осемте нови влака за „Метрополитен“ ЕАД, а през юли столичният кмет Васил Терзиев каза, че вече над една трета от метрото през "Слатина" е построена.