Учители са най-търсените висококвалифицирани специалисти по данни от Бюрото по труда във Велико Търново

Учители са най-търсените висококвалифицирани специалисти, съобщиха за БТА от Дирекция „Бюро по труда“ във Велико Търново. От всички 14 обявени свободни места за кадри с висока квалификация, осем са за педагози.

Две са свободните позиции за учител по общообразователен учебен предмет в гимназиален етап, а една – за прогимназиален етап. Търсят се учители с чужд език за обслужващи звена в системата на народната просвета и за начален етап на основното образование, както и за работа в детска градина. Изискваните езици за различните позиции са английски и немски, а за някои са нужни и компютърни познания и умения.

Сред търсените висококвалифицирани кадри са социален работник, счетоводител, рехабилитатор, служител-запитвания и продавач-консултант.

Кандидатите за работните места могат да получат повече информация на място в Дирекция „Бюро по труда" – Велико Търново, както и онлайн чрез сайта на Агенцията по заетостта.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката „Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

„Избирам България" е финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката „Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.