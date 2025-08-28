Подробно търсене

Софийският районен съд постанови "задържане под стража" за учителя, обвинен в педофилия

Десислава Пеева
Снимка: Милена Стойкова/БТА (КН)
София,  
28.08.2025 16:14
 (БТА)

Софийският районен съд постанови мярка "задържане под стража" за учителя, обвинен в педофилия. Това каза пред журналисти след края на заседанието прокурор Йордан Стоянов.

На 26 август Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност учител за сексуално престъпление спрямо момиче, ненавършило 14-годишна възраст. 

31-годишният мъж е учител в учебно заведение на територията на София. Той е обвинен за това, че през юни и юли 2025 г. в хостел в столицата е извършил сексуално престъпление спрямо дете, ненавършило 14-годишна възраст, учащо в същото училище. Законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от две до осем години за това престъпление, уточняват от прокуратурата. 

Към 16:25 на 28.08.2025 Новините от днес

