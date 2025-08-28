Млад мъж загина при тежка катастрофа във Варненска област

Мъж на 25 години загина при тежка катастрофа в село Петров дол, Варненска област, съобщиха от пресцентъра на полицията в крайморския град. Както БТА предаде сигналът за инцидента е подаден в 8:40 часа тази сутрин. Заради катастрофата е затворен пътният участък от магистрала „Хемус“ към Провадия през Петров дол.

Младият мъж навлязъл в насрещното движение и се е сблъскал челно с автомобил, управляван от 52-годишна жена. Съпругата му, която е пътувала с него, и шафьорката на другата кола са без опасноста за живота.