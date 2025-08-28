Подробно търсене

Млад мъж загина при тежка катастрофа във Варненска област

Кореспондент на БТА във Варна Мила Едрева
Млад мъж загина при тежка катастрофа във Варненска област
Млад мъж загина при тежка катастрофа във Варненска област
Снимка: Архив/БТА
Варна,  
28.08.2025 11:26
 (БТА)

Мъж на 25 години загина при тежка катастрофа в село Петров дол, Варненска област, съобщиха от пресцентъра на полицията в крайморския град. Както БТА предаде сигналът за инцидента е подаден в 8:40 часа тази сутрин. Заради катастрофата е затворен пътният участък от магистрала „Хемус“ към Провадия през Петров дол.

Младият мъж навлязъл в насрещното движение и се е сблъскал челно с автомобил, управляван от 52-годишна жена. Съпругата му, която е пътувала с него, и шафьорката на другата кола са без опасноста за живота.

/МК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:49 на 28.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация