Учители, инженери и машинни оператори са най-търсените специалисти в област Смолян

Учители, инженери и машинни оператори са най-търсените в област Смолян, съобщи за БТА Снежана Орлова – директор на Бюрото по труда в Смолян.

В областния град са обявени 15 позиции за педагози, сред които по предметите физика, химия, биология, математика. Търсят се и преподаватели по кавал, народно пеене, класически екзерсис, задължително пиано и корепетитор – акордеон.

Свободните работни места за висококвалифицирани специалисти са 20. Най-голямо е търсенето на строителни инженери, конструктор, технолог инструментално производство. Търсят се 31 машинни оператори, както и 15 за длъжността "инспектор качество".

В Бюрото по труда в Златоград свободните работни места са 28, като седем от тях са за висококвалифицирани кадри. Четири са местата за учители и по едно – за технически ръководител в строителството и вътрешен одитор.

Бюрото по труда в Мадан е обявило 39 свободни места за машинни оператори – шиене на облекла.

В Девин се търсят трима учители, както и десет машинни оператори в областта на шиенето.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката „Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

Мярката „Избирам България" е финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края на юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката „Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.