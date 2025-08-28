Допълнителни средства за улични ремонти ще гласуват съветниците в Ямбол

Включването на нови обекти в списъка на капиталовите разходи ще обсъди на днешното си заседание Общински съвет (ОбС) - Ямбол. Предвижда се ремонт на улични платна и благоустрояване на обществени пространства, се посочва в публикувания на уебстраницата на Общината предварителен дневен ред.

Внесеното от кмета Валентин Ревански предложение се отнася за проекти за основен ремонт, които са одобрени за финансиране от Министерството на финансите (МФ) като приоритетни обекти от техническата инфраструктура. Новите суми, които се предлагат в докладната, са за покриване на разходите за изготвяне на инвестиционни проекти, оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и административни такси.

Общо 47 040 лв. се залагат допълнително към проектите за основен ремонт на ул. „Крайречна” (в участъка от кръстовището с ул. „Кожух планина” до ул. „Акация”), за улични платна в кв. „Кючюк махала” (по улиците „Божур”, „Латинка” и „Китка”). В списъка влизат още участък от ул. „Безмерско шосе” и прилежащи улици към кв. „КОС” в западната промишлена зона на града. За тези обекти от финансовото министерство са одобрени като прогнозни стойности общо 2 550 000 лева. за строителство, авторски и строителен надзор.

Допълнителни 14 000 лв. за проектиране и ОВОС се залагат и за паркови алеи в Градския парк на Ямбол. За ремонта им от МФ е одобрен прогнозен бюджет от 805 000 лв.

Предлаганата актуализация на бюджета включва още изготвяне на инвестиционни проекти и ОВОС на обща стойност 133 600 лв. за други четири обекта. Те са за благоустрояване в жилищните комплекси „Хале” и Георги Бенковски”, в „Първи жилищен район” и в квартал „Райна Княгиня”. Одобрените от МФ дейности по строителство в тях са с общ прогнозен бюджет от 11 147 000 лева.

По същата точка от предварителния дневен ред на сесията се предлага съветниците да одобрят отпускането на 44 500 лв. като дофинансиране на Народно читалище „Зора-1945”. Средствата ще се използват за ремонт на покрива, заради течове и образуване на влага в помещенията.

С пари от бюджета на общината да се финансира създаване и публично представяне на пълнометражен документален филм по повод 140 от Съединението на Княжество България с Източна Румелия е друго предложение към точката. За целта се предвиждат 10 000 лв. от общинския Фонд „Култура”. Предложение за това е постъпило от проф. д. и. н. Петър Стоянович, се посочва в докладната на кмета. Сценарист на филма е Димитър Стоянович, а режисьор – Лъчезар Аврамов.

На днешното си заседание Общинският съвет в Ямбол ще разгледа и постъпило предложение от Фондация „Лили Иванова“ да изгради Културен център в Брънековата къща в Ямбол. Както БТА съобщи, искането е за учредяване за срок от 10 години на безвъзмездно право на ползване върху имота – частна общинска собственост. Предложението на фондацията е да изгради културния център със собствено финансиране.

В предварителния дневен на ред на сесията са включени общо 21 точки. Сред другите теми, които ще разискват съветниците, е приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги през 2026 г. Включени са и няколко предложения, свързани с управлението и разпореждането с общинска собственост, промяна в Общия устройствен план, даване на разрешения за изработване на подробни устройствени планове и др.

На вниманието на съветниците е и проекторешение за предоставяне на гаранция под формата на запис на заповед на Министерството на младежта и спорта (ММС). Тя е във връзка с изпълнението на проект за изграждане на зона за катерене и баланс. БТА припомня, че Общината получи одобрение от ММС за финансиране в пълен размер на новата площадка, която ще е на стойност 618 034 лева. Тя ще бъде разположена непосредствено до открития през септември миналата година атракционен парк за екстремни спортове, западно от Градския парк на Ямбол.