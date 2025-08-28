Общинският съвет в Павликени ще гласува предложение за формиране на маломерни паралелки в три училища в общината. Това е записано в дневния ред на днешното редовно заседание, публикуван на официалната страница на общинската администрация. Предложените паралелки са за различни класове в училищата в град Бяла Черква и селата Батак и Върбовка.

На сесията ще бъдат гласувани Общински годишен план за социалните услуги през 2026 г. на територията на община Павликени и промяна на мястото на предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в общината, считано от 15 август.

Общинските съветници ще се запознаят с отчета за организиране изпълнението на актовете на Общинския съвет за първите 6 месеца на 2025 г. За ново обсъждане ще бъде върнат проекта на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги, предоставяни от Община Павликени.

На заседанието ще бъде разгледано изменение на решение на Общински съвет - Павликени, свързано с учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Надежда-1872“ в Лесичери върху библиотека и хранилище, намиращи се на втория етаж на административната сграда на кметството в селото.

Една от точките в дневния ред е свързана с одобряване на внесено техническо задание и даване на разрешение да се възложи изработване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план за промяна предназначението на имот в Лесичери без да се променят външните му граници. Друга е свързана с учредяване на безвъзмездно право на прокарване със сервитут на кабел през няколко улици в Павликени, в полза на „Електроразпределение Север“ АД. Ще бъде обсъдено и кандидатстването на общините, членове на РСУО Левски (Никопол), с общо проектно предложение „Рекултивация на Клетка № 1 на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)”.