Общинските съветници в Кюстендил ще решават дали Общината да кандидатства за изграждане на 23 модулни амбулатории в села. Заседанието ще е от 14:00 часа, а дневният ред и докладните записки са публикувани на сайта на Община Кюстендил.

Предложението до общинските съветници е във връзка с процедура, обявена от Министерството на здравеопазването за изграждане на съвременна материално-техническа база и осигуряване на медицинска апаратура и обзавеждане за амбулатории за извънболнична помощ и консултативни медико-социални звена от инвестиция „Развитие на амбулаторните грижи", финансирана по Плана за възстановяване и устойчивост. Изграждането на амбулатории за извънболнична помощ ще бъде чрез закупуване на готови контейнери, които ще бъдат поставени на бетонни площадки върху общински терени в регулация с площ от около 44 кв. м всеки.

Общинските съветници в Кюстендил ще гласуват вътрешни компенсирани промени в бюджета на Общината, които се налагат заради постъпили докладни за включване на нови обекти в поименния списък за капиталови разходи, като закупуване на рехабилитационно оборудване, газов бойлер и горелка, нови медни духови инструменти, както и софтуер, чрез който родители ще могат да записват и заплащат купони за обяд в училище.

Съветниците ще разгледат информация за изпълнението на бюджета и сметките за средства от ЕС на Община Кюстендил и състоянието на общинския дълг за полугодието на 2025 г., според която към 30 юни 2025 г. в прихода на бюджета на Община Кюстендил (заедно с преходните остатъци от 2024 г. общо в размер на 11 157 805 лв., в т.ч. 64 139 лв. по валутни сметки) са постъпили общо 72 603 431 лв.

На заседанието си общинските съветници ще разгледат предложенията на временна комисия за извършване проверка, анализ и изготвяне на предложения, свързани с управлението на всички общински спортни имоти, отдадени на спортните клубове на територията на Община Кюстендил. Към момента спортните клубове ползват базата на Стадион „Осогово“ безвъзмездно и не заплащат нищо, а всички разходи за поддръжка, охрана, електричество, отопление, вода и др. се заплащат от бюджета на Община Кюстендил. За 2024 г. направените разходи са в размер на 457 250 лв., като в същото време клубовете са субсидирани с 429 610 лв.

На заседанието ще бъде гласувано приемането на наредба за изменение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил. В мотивите, записани в докладната записка, е упоменато, че част от таксите не са променяни от 2022 г.

Съветниците ще гласуват и приемането на Общинския годишен план за социалните услуги през 2026 г. на територията на Община Кюстендил, както и одобряване на Споразумение за сътрудничество между Община Кюстендил и Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.