Предложения за защитени и средищни училища и детски градини ще обсъдят общинските съветници в Елена на днешното си редовно заседание. Това е записано в дневния ред на сесията, която включва общо 20 точки.

Утвърждаване на промени в маршрутните разписания за превоз на пътници по общинска транспортна схема от квотата на община Елена и предложение за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и общинската транспортни схеми също са част от дневния ред.

Общинският съвет ще гласува извършване на вътрешни компенсирани промени в Инвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2025 г. на община Елена. На заседанието ще бъде представен Доклад за резултатите от междинната оценка на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Елена 2021-2027 г. за периода 2022-2024 г. Ще има гласуване на Общински годишен план за социалните услуги през 2026 г. на територията на общината и на Годишен отчет за изпълнението на Плана за действие за общинските концесии и сключените концесионни договори за 2024 г.

На заседанието ще бъдат направени няколко предложения, свързани с продажба и отдаване под наем на имоти, предоставяне на имоти за безвъзмездно управление, прекратяване на съсобственост, отчуждаване. Ще се вземе решение за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена, за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир „Палици“, чрез предоставянето му под наем за срок от 10 години.

Други предложения от дневния ред са свързани с определяне на имоти - частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, и с учредяване безвъзмездно право на ползване на климатични системи в полза на Областна дирекция на МВР - Велико Търново, за нуждите на Районното управление в Елена. Ще бъдат разгледани и резултатите от проведения конкурс за избор на управител на „Елена Автотранспорт“ ЕООД и определяне на временен управител на общинското търговско дружество.