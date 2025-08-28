Общинския съвет в Главиница ще реши дали общината ще продължи да изпълнява дейностите по проект „Топъл обяд“

Общинският съвет в Главиница ще реши дали местната администрация ще продължи да изпълнява дейностите по проект „Топъл обяд“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. Точката е част от проекта за дневен ред на днешното редовно заседание на съвета, съобщиха от общинската администрация.

Според докладната записка към нея удължаването ще осигури устойчивост на социалната подкрепа, както и непрекъснат достъп на нуждаещите се до тази услуга. Основната цел на проекта е предоставяне на топъл обяд на хора в затруднено социално положение – самотно живеещи възрастни хора, хора с увреждания, хора с ниски доходи и други уязвими групи. До момента от социалната услуга са възползвали 320 потребители от 23 населени места на територията на общината.

По предложение на кмета на община Главиница Неждет Джевдет съветниците ще гласуват Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Общината. В докладната записка към точката се казва, че създаването на нормативна уредба за използването на спортните обекти е наложително с оглед осигуряване на ред, прозрачност, и равнопоставеност при тяхното предоставяне за ползване. Приемането на наредбата ще гарантира устойчивост и ефективност при управлението на спортната база и ще помогне за по-добро планиране и организиране на събития.

Сред останалите акценти в дневния ред са приемането на етичен кодекс на Общинския съвет и създаване на Постоянна комисия по етика към него. Ще бъде решено дали да съществуват маломерни паралелки в местните училища и ще бъде допълнена Годишната програма за управление и разпореждане с имот-общинска собственост за 2025 година.