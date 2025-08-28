Общинският съвет ще разгледа изпълнението на бюджета на община Никола Козлево за 2024 и текущото изпълнение за първото полугодие на 2025 г.

Общинските съветници в Никола Козлево ще разгледат докладна записка на кмета Исмаил Ибрям за отчета за изпълнението на бюджета на община Никола Козлево за 2024 г. Те ще се произнесат и по годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 31 декември 2024 г. В програмата на заседанието са включени общо 10 точки, се посочва в поканата за общинската сесия, публикувана на сайта на Община Никола Колзлево.

Общинските съветници ще се произнесат по текущото изпълнение на бюджета на общината за първото шестмесечие на 2025 г., както и по предложение за приемане на общински годишен план на социалните услуги за 2026 година на територията на община Никола Козлево.

Общинският съвет ще разгледа докладна записка за отдаване под наем на помещение от масивна едноетажна сграда "автоспирка" с площ от 20 квадратни метра по плана на село Пет могили, като за имота е съставен Акт за частна общинска собственост.

Общинските съветници в Никола Козлево ще гласуват нов заместник делегат, който да може да замества кмета на Община Никола Козлево, при невъзможност за негово участие в Общото събрание на Сдружение „Толерантност".

Съветниците ще разгледат и докладна записка за откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движими вещи- общинска частна собственост, останали след ремонт на покрива на Народно читалище "Светлина-1929" и кметството в с. Крива река.

Общинските съветници ще разгледат докладни записки относно актуализиране на разчета за финансиране на капиталови разходи за 2025 г. по дейности и параграфи.

На общинските съветници в Никола Козлево ще бъде представен анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Никола Козлево. През учебната 2024-2025 г. образователната система в общината обхваща пет училища, в които се обучаваха 525 ученици. Седем са детските градини на територията на общината, в тях са настанени 179 деца, се посочва в докладната записка по точката.

БТА припомня, общинските съветници в Никола Козлево приеха бюджета на общината за 2025 г през месец май т.г. През месец юни Общинският съвет в Никола Козлево отхвърли предложени решения за одобряване на подробни устройствени планове във връзка с инвестиционно намерение „Изграждане на вятърна електроцентрала - Пет могили“ в землищата на с. Пет могили и с. Векилски, общ. Никола Козлево.