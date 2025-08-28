Общинският съвет във Велико Търново иска актуализация на комплексното разрешително на Кроношпан за подобряване качеството на въздуха

В дневния ред на Общинския съвет във Велико Търново е включено искане за актуализация на Комплексното разрешително, издадено на „Кроношпан България“, с цел подобряване качеството на атмосферния въздух и намаляване влиянието на изпусканите вещества в атмосферата върху общественото здраве. Това е една от 35-те точки от дневния ред, публикувани в интернет страницата на Великотърновския общински съвет. Искането е на базата на проверка, извършена от представители на РИОСВ, на общинската администрация и общински съветници.

На заседанието ще бъде предложена общинска стратегия за овладяването на популацията на бездомните кучета, както и информация за касовото изпълнение на общинския бюджет. Сред питанията на общинските съветници към администрацията са теми, свързани с мерките за справяне с младежката безработица и броят на навършилите пенсионна възраст служители на администрацията, състоянието на уличната и тротоарната инфраструктура край учебните заведения, корекциите в проекта за нова транспортна схема и други.