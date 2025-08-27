Входната врата на сградата на Община Пловдив ще бъде реставрирана, достъпът се осъществява от страничния вход

site.btaВходната врата на сградата на Община Пловдив ще бъде реставрирана, достъпът се осъществява от страничния вход
Реставрират входната врата на сградата на Община Пловдив, достъпът се осъществява от страничния вход, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.
За периода от 26 август до 5 септември, заради извършване на реставрационни и ремонтни дейности по входната врата на сградата на Община Пловдив на площад "Стефан Стамболов" №1, временно се преустановява влизането и излизането през централния вход на сградата. До приключване на ремонтните дейности служителите, посетителите и потребителите на услуги ще имат достъп до сградата през страничния вход, посочиха от общината.
Сградата на Община Пловдив е проектирана от арх. Никола Нешов и е построена през 1912-1914 г. Богатото фасадно художествено оформление е синтез между елементи от сецесиона и следосвобожденската архитектура. Централната входна врата е декоративно оформена в контекста на цялостния фасаден облик. Двете крила са симетрично декорирани с профили и табли, част от които са украсени с фина дърворезба с флорални мотиви. Централният стълб на вратата е оформен като колона, увенчана с йонийски капител. Остъклените части са гарнирани с елегантни метални решетки, е допълнено в съобщението.
Основната идея на реставрацията е запазване на автентичния облик на вратата и възстановяване на компрометирани и липсващи части, детайли, както и тониране на корпуса. Реставрацията ще съблюдава максималното запазване на здравия материал, а негодните елементи ще бъдат възстановявани по оригинал, уточниха от Община Пловдив.
В Пловдив в процес на реставрация е и къщата на търговеца Никола Недкович в "Старинен Пловдив".
/РИ/
