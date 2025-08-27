Допълнително стимулиране на доброволците при гасенето на пожари в Ценово ще обсъди на днешното си заседание местния Общински съвет

Възможности за допълнително стимулиране на доброволците от „Доброволно формирование Ценово“ ще обсъди и гласува по време на днешното си заседание местният Общински съвет. Това каза за БТА неговият председател Георги Георгиев.

Според предложението на кмета Петър Петров, публикувано на интернет страницата на местната администрация, на помогналите при гасенето на повече от половината регистрирани девет до момента пожара през 2025 година ще бъдат отпуснати по 10 кубически метра дърва за огрев от общинския горски фонд, а на останалите доброволци – по пет кубически метра. От местната администрация отбелязват, че се е налагало доброволците да помагат на два пъти и за отстраняване на паднали дървета по пътищата и наблюдения на нивото на река Янтра.

Общинският съвет в Ценово предстои да обсъди и гласува и функционирането на пет маломерни паралелки в местните училища с по по-малко от 10 ученици. Според докладна записка от директора на основно училище „Христо Ботев“ в Ценово Камелия Божкова, публикувана на страницата на Общината, за учебната година 2025 – 2026 в учебното заведение ще има слети паралелки от девет ученици в първи и трети клас и от 14 деца в пети и шести клас. В трети клас ще има 9 ученици, в четвърти – 13, в седми клас – 13 деца.

В докладната записка на директора на основно училище „Христо Ботев“ в Караманово Дияна Борисова, публикувана на интернет страницата на местната администрация, е посочено, че в учебното заведение през предстоящата учебна година ще има 32 деца – в слетите паралелки от първи и втори клас – 16, трети и четвърти клас – осем, пети и шести клас – шест ученици, а в самостоятелната паралелка на седми клас – две деца.

Съветниците ще разгледат и изменение на свое решение от месец май. Според предложението на местната администрация остатъкът от бюджета на закритото по-рано тази година основно училище „Алеко Константинов“ в Новград 12 528 лева от наем на земя, 49 609 лева от обща субсидия за делегираната държавна дейност и 7587 лева от Европейския съюз ще бъдат прехвърлени на приемащото основно училище „Христо Ботев“ в Ценово. Ще бъде разгледана и актуализация на списъка на служителите на администрацията, имащи право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата.

Съветниците в Ценово ще обсъдят и възможностите за изменение и допълнение на Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на общината, който не е променян от приемането му през 2017 година. Според предложението на кмета Петър Петров ще бъдат променени изискванията за получаване на такава помощ. На нея ще имат право хора, които през последните шест месеца имат месечен доход на член от семейството под 400 лева, вместо досегашното изискване той да е под четирикратния размер на гарантирания минимален доход от 75 лева.

Днес съветниците ще разгледат и промени в една от местните наредби, отнасяща се до местните такси и цените на услуги, предоставяни от Общината. Предлага се, ако в даден момент басейнът в Ценово все още не е отдаден под наем, за използване на летния бар и навес към спортно-развлекателния комплекс на улица „Хан Аспарух“ в Ценово да се заплаща 1000 лева на ден без ДДС. За ползване на информационния и обучителен център на улица „Дунав“ в Ценово ще се заплаща по 300 лева на ден без ДДС.

Общинският съвет ще гласува на днешното си заседание и изплатените командировъчни пари на своя председател Георги Георгиев и на кмета Петър Петров за второто тримесечие на тази година.

Съветниците ще разгледат и възможност за участие на Община Ценово в общото събрание на съдружниците на „ВиК“ ООД – Русе чрез заместник-кмета Цветомир Петров. Те ще гласуват днес и Доклад по наблюдението и контрола при изпълнението на Общия устройствен план на община Ценово, включително мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологични щети в резултат на прилагане на плана, както и Общински годишен план за социалните услуги за следващата календарна година.