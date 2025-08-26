Полицаи от Варна върнаха 16 000 лева на измамена жена

site.btaПолицаи от Варна върнаха 16 000 лева на измамена жена
Благодарение на бързата и професионална реакция на служители от Областната дирекция на МВР във Варна е предотвратена телефонна измама, съобщиха от пресцентъра на полицията в крайморския град.
79-годишна пенсионерка е била въведена в заблуждение, че трябва да „помогне на полицията за залавяне на измамници“ и е предала своите спестявания – около 16 000 лева.
След незабавните действия на полицията парите вече са върнати на жената.
По случая е задържан 26-годишен мъж, без предишни криминални прояви. Образувано е досъдебно производство.
От полицията отново призовават гражданите никога да не предават пари или ценности на непознати, независимо за какво ги убеждават, и припомнят, че органите на реда никога не искат съдействие по този начин.
В началото на миналия месец жертва на телефонна измама стана друга възрастна жена, която предаде 4000 лева на измамник. По случая тогава бе задържан 21-годишен жител на Белослав, който е взел парите.
