Общо 88 са обявените свободни работни места в Бюрото по труда във Видин, най-много се търсят педагогически специалисти

Общо 88 са обявените свободни работни места в Дирекцията „Бюро по труда“ (ДБТ), обслужваща общините Видин, Ново село и Брегово. Продължават да се търсят учители в гимназиален и прогимназиален етап на обучение, показват данните, изпратени до БТА от дирекцията във Видин.

Търсят се преподаватели по български език и литература, профилирана подготовка по информатика, математика, физика и астрономия, биология и здравеопазване, химия и опазване на околната среда и други. Изискванията към тях включват висше образование със съответната специализация и педагогическа правоспособност.

За хора с висше образование са обявени свободни места още за рехабилитатор, логопед, медицинска сестра, системен анализатор-информационни технологии. Търсят се работници в сферата на търговията и услугите, строителството, шивашката промишленост и др.

За младежи до 29-годишна възраст по схемата „Младежка заетост+“ към момента работодателите са заявили работни места за продавач-консултант, готвач, аниматор, рецепционист и администратор на хотел и други.

По данни на ДБТ-Кула са обявени свободни позиции за двама директори на училища и началник отдел със специалност машинен инженер. Търсят се още готвачи, продавач и пазач със средно образование. Обявени са и пет свободни работни места с по-ниска степен на образование за вулканизиране на каучукови изделия.

По „Младежка заетост +“ в Кула има седем свободни работни места за младежи, като продължават да се приемат и обработват заявки от работодатели.

Четири свободни места за детски и начални учители, директор на детска градина и преподавател практическо обучение са обявени в Бюрото по труда в Белоградчик. Според списъка със свободните позиции с висше образование се търсят ръководител на вътрешен одит и стажант одитор. Обявени са четири места за медицински сестри с професионален колеж. Кандидатите трябва да имат средно образование за позициите социален работник, образователен медиатор, деловодител и др. Търсят се и двама шофьори на автобуси.

За наемане на младежи до 29 години в ДБТ Белоградчик са подадени заявки за общо 64 работни места от 12 работодатели. Най-често срещаните обяви са за длъжностите: работник озеленяване, общ работник, метач, продавач-консултант.

Кандидатите за заемане на работните места могат да получат повече информация на място в Дирекциите "Бюро по труда“, както и чрез сайта на Агенцията по заетостта.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 хил. жители.