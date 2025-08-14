До края на годината ще имаме още два медицински хеликоптера, съобщи министърът на здравеопазването Силви Кирилов

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Кърджали Валентина Стоева, Николета Василева
Директорът на МБАЛ "Д-р Ат. Дафовски" проф. Тодор Черкезов (вляво), министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов (вдясно) и кметът на Кърджали Ерол Мюмюн откриха хеликоптерна площадка за медицински полети. Снимка: Кореспондент на БТА в Кърджали Валентина Стоева
Кърджали ,  
14.08.2025 11:54
 (БТА)

Вече имаме три медицински хеликоптера, а до края на годината - още два хеликоптера. Това каза пред журналисти в Кърджали министърът на здравеопазването Силви Кирилов.

Той обясни, че трите ни налични хеликоптера са обезпечени кадрово, а вече се работи и по обезпечаването на тези, които ще пристигнат до края на годината. Министърът посочи, че четвъртият хеликоптер трябва да пристигне до края на септември и след това има поне два месеца по обслужване, регистрация и проверки. 

Кирилов каза, че стремежът е България да се сдобие с осем хеликоптера, а базите да са шест – в София, Пловдив, Сливен, Търговище, Долна Митрополия и в Монтанско. Министърът обясни, че по този начин в едно и също време няколко хеликоптера могат да работят, а останалите да имат време за техническо обслужване.

 

