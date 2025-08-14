Предприети са всички законови мерки за недопускане на пожари в община Враца, съобщиха от администрацията

Община Враца е предприела всички законови мерки за недопускане на пожари и бързо реагиране при възникване на такива на територията ѝ, съобщиха за БТА от администрацията. Общината разполага с доброволно формирование „Никола Симов Куруто“, чиято численост в момента наброява 20 човека. През февруари 2023 г. е проведен първоначален основен курс на обучение на доброволците по утвърден план-график от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Враца (РДПБЗН), съгласуван и с кмета на общината.

Според информацията доброволците са оборудвани с необходимото облекло, съгласно нормативните разпоредби. На този етап не се е налагало формированието да бъде използвано при гасене на пожари, с изключение на двама човека от него, включили се при овладяване на пожара в депото за отпадъци край Враца, пламнал тази пролет. Към Общината функционира и гасаческа група, оборудвана с необходимото облекло, осигурени са и преносими пръскачки за вода, както и тупалки.

Както всяка година и тази, със заповед на кмета на общината е обявен пожарен сезон от 5 юни до 31 октомври. Със заповедта са запознати всички земеделски кооперации, сдружения и частни собственици и с нея се нарежда да не се допуска паленето на огън, тютюнопушене и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпване на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата. В блоковете с посеви не се разрешава извършването на ремонтни дейности, а при аварийни ситуации се допуска отстраняване на авариите, но след предварително уведомяване на районната противопожарна служба и при спазване на изискванията за пожарна безопасност.

Съгласно заповедта всеки собственик, наемател или ползвател на зърнено-житни посеви е задължен да постави предупредителни и забранителни знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън около посевите. Юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи, засети със житни култури, трябва да ги обиколят и парцелират с противопожарни ивици, а водачите на земеделска техника са длъжни да спазват установените правила и норми за пожарна безопасност и да могат да работят с наличните пожаро-технически средства. След прибиране на реколтата се забранява и паленето на стърнища, синори, прокари, както и на всякакъв вид растителност.

В общината е създадена и строга организация за действие при пожар или бедствена ситуация. Всички сигнали се приемат и обработват от оперативните дежурни от Община Враца, подават се към тел.112, уведомяват се главният експерт, който пряко отговаря за дейността, кметът и секретарят на общината и се прави организация за последващи действия.

Координацията и взаимодействието между всички отговорни институции при възникване на пожари на територията но общината е на много добро ниво, при необходимост от общинското предприятие „Благоустройство и комунално стопанство“ осигуряват водоноски и тежка техника, с такава се отзовават и земеделски производители, обясниха още от Община Враца.

На територията на област Враца има регистрирани общо девет доброволни формирования, като такова няма регистрирано само в община Криводол. Общата численост на доброволците членуващи в тях към 11 август е 128 човека, съобщиха за БТА и от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ във Враца.

Оттам уточняват, че структурите на противопожарната служба в областта си взаимодействат добре с местните власти, като от началото на годината доброволните формирования са взели участие в ликвидирането на три произшествия. На почти всички пожари в близост до населени места, кметовете на кметства оказват съдействие на служителите чрез водачи, които познават добре пътищата в землищата, както и с организирането на спонтанни доброволци, които не са регистрирани по реда на Наредбата, указваща правилата за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования.