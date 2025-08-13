Повече от 150 души ще се включат в овладяването на пожара над санданското село Плоски. Това каза за БТА директорът на Държавно горско стопанство (ДГС) - Струмяни Иван Ризов. Пожарникари, горски служители, военнослужещи, доброволни формирования, служители на Национален парк "Пирин" ще участват и днес в борбата с огъня. По думите на директора към този момент няма да се търсят допълнителни хора, но през следващите дни най-вероятно ще има нужда от още помощ. Ризов информира, че на територията на ДГС-Струмяни е спокойно. В момента там няма активни огнища. Обработват се вътрешни тлеения.

На територията на община Сандански има две активни огнища. Едното е в Национален парк "Пирин", а другото е на по-ниска надморска височина, над село Плоски. Огънят е далеч от селото и няма никаква опасност за близките населени места. В овладяването на огнищата над село Плоски на територията на Горско стопанство - Сандански ще бъдат насочени всички усилия днес, уточни още директорът. Вчера по думите му двата хеликоптера са помогнали много. Днес също се надяват на помощ от въздуха.

Ризов поясни, че пожарът разширява периметъра си, като е навлязъл на територията на Национален парк "Пирин" и е засегнал площ около десет хиляди декара. Вчера заради върхово горене се наложи евакуиране на екипите, които се борят с огъня в района на Илинденци.